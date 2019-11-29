Країни Європейського Союзу не збираються знімати санкції з Росії, доки не припиниться окупація Криму.

Про це в інтерв'ю "Известиям" заявив посол ЄС у Росії Маркус Едерер. За його словами, Євросоюз, як і раніше, засуджує анексію півострова, передає OBOZREVATEL.

"Ми критикуємо і продовжуємо засуджувати незаконну анексію цих територій. І це не зміниться, так само як і санкції, що обмежують економічні обміни з Кримським півостровом", – заявив політик.

За його словами, додатковий пакет санкцій стосовно економіки Росії також невід'ємно пов'язаний з реалізацією Мінських угод. Їхнє неухильне виконання і співпраця з Європою можуть призвести до зняття цієї частини санкцій, наголосив Едерер.

"Обмежувальні заходи щодо окремих секторів економіки Росії пов'язані з повною імплементацією Мінських угод. Характерно, що Росія закликає до повного виконання Мінських угод, до цього ж закликає і Євросоюз. Більше дій в цьому напрямку, зрештою, і призведуть до зняття санкцій", – зазначив посол ЄС.