Громадське об’єднання «Кримська солідарність» повідомило, що генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський зустрівся з фігурантами другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

«Він обговорив з політв’язнями проблеми доступу до медичної допомоги в умовах слідчого ізолятора, проблему халяльного харчування, а також окремі аспекти загальних умов утримання. Крім того, консул розповів їм останні новини стосовно обмінного процесу між Україною і Росією», – йдеться в повідомленні, передає Радіо Свобода.

За словами Малишевського, йому вдалося побачитися з кожним з вісьмох обвинувачених у справі.

«Підсумувати складно, розмови заходили в різні боки, але один висновок у мене однозначний – наскільки ці люди, наші громадяни, «чужорідні тіла» в цій абсолютно чужій для них російській пенітенціарній системі, наскільки складно, з їхнім інтелектом, відкритістю і життєлюбством перебувати в її темних стінах. Не кажучи про жорстоку розлуку з батьками, дружинами, дітьми, родичами і близькими», – зазначив Тарас Малишевський.

16 грудня Південний окружний військовий суд російського міста Ростова-на-Дону проводить засідання у справі «Хізб ут-Тахрір» (друга бахчисарайська група) із допиту стороною захисту свідка овинувачення.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року року в Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».