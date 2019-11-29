Консул України в Ростові-на-Дону зустрівся з фігурантами «справи Хізб ут-Тахрір»
|17:01 16.12.2019
|Крым
Громадське об’єднання «Кримська солідарність» повідомило, що генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський зустрівся з фігурантами другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».
«Він обговорив з політв’язнями проблеми доступу до медичної допомоги в умовах слідчого ізолятора, проблему халяльного харчування, а також окремі аспекти загальних умов утримання. Крім того, консул розповів їм останні новини стосовно обмінного процесу між Україною і Росією», – йдеться в повідомленні, передає Радіо Свобода.
За словами Малишевського, йому вдалося побачитися з кожним з вісьмох обвинувачених у справі.
«Підсумувати складно, розмови заходили в різні боки, але один висновок у мене однозначний – наскільки ці люди, наші громадяни, «чужорідні тіла» в цій абсолютно чужій для них російській пенітенціарній системі, наскільки складно, з їхнім інтелектом, відкритістю і життєлюбством перебувати в її темних стінах. Не кажучи про жорстоку розлуку з батьками, дружинами, дітьми, родичами і близькими», – зазначив Тарас Малишевський.
16 грудня Південний окружний військовий суд російського міста Ростова-на-Дону проводить засідання у справі «Хізб ут-Тахрір» (друга бахчисарайська група) із допиту стороною захисту свідка овинувачення.
У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».
21 травня 2018 року року в Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».
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