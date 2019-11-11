Недавние дожди не улучшили водную ситуацию в оккупированном Крыму
|16:41 16.12.2019
|Крым
Недавние дожди не улучшили водную ситуацию в оккупированном Крыму.
Об этом РИА Новости Крым рассказала "начальник" отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометеоцентра Наталья Охрименко, - передает Керчь.ФМ.
По ее словам, их было просто недостаточно.
"Ситуация существенно не изменилась. После ноябрьских дождей немного всколыхнулась водность на некоторых реках, но ненадолго. Пока улучшения гидрологической обстановки не произошло и в ближайшую неделю не ожидается, снега в горах все еще нет", - сказала Охрименко.
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