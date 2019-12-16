В Афінах біля відділення поліції виявили саморобну бомбу
|16:21 16.12.2019
|Греция
Співробітники підрозділу зі знешкодження бомб грецької поліції (ELAS) в понеділок провели керований вибух для нейтралізації саморобного вибухового пристрою, який було знайдено поблизу поліцейської дільниці на сході Афін.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Ekatimerini.
Пристрій був поміщений в металеву трубу, яка знаходилася в ящику, встановленому на стіні навпроти поліцейського відділення.
Як стверджують джерела видання у поліції, у пристрою був таймер.
Один з сценаріїв, розглянутих відділом боротьби з тероризмом грецької поліції, полягає в тому, що механізм був встановлений за межами відділення протягом ночі, але не вибухнув, оскільки був неправильно підключений.
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