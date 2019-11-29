Перший гелікоптер дальнього радіолокаційного виявлення Ка-31Р надійшов на озброєння авіації Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомляють Известия, передає Український мілітарний портал.

Інформується, що першим його отримав 318-й окремий змішаний авіаційний полк Чорноморського флоту Росії, який базується в окупованому Криму на авіабазі у Качі.

Вже наступного року в окупованому Криму планують розгорнути ланку таких гелікоптерів.

Росіяни заявляють, що радіолокаційна станція на борту гелікоптера може виявляти та автоматично передавати дані про повітряну та надводну обстановку на наземні пункти управління, кораблі та автоматизовані станції управління сил ППО.

Сама РЛС може працювати в різних погодних умовах у різний час доби. Також РЛС може використовуватися в якості цілевказання для протикорабельних ракет.

Максимальна злітна маса гелікоптера – 12,5 тонн, крейсерська швидкість – 220 км/годину. Запас пали вистачає для забезпечення практичної дальності у 680 км.

Перший морський Ка-31Р був переданий до 859-го Центру бойової підготовки та переучування льотного складу морської авіації ВМФ Росії, який базується у Ейську на Азовському морі, у 2012 році.

У 2016 році його сухопутний варіант Ка-31СВ для виявлення наземних цілей було помічено у Сирії.

Там же впродовж 2016-2017 років на борту авіанесучого крейсеру “Адмирал Кузнецов” перебував один Ка-31Р з бортовим номером 90, що також брав участь у бойових діях в Сирії.