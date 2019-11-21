ГП «Бердянский морской торговый порт» (БМТП) обрабатывает судно BBC Bahrain, которое доставило партию оборудования первой очереди Запорожской ветровой электростанции (ВЭС).

Об этом сообщила пресс-служба администрации Бердянского морского порта, передаеют Порты Украины.

«BBC Bahrain с очередным комплектом ветрогенераторов Запорожской ВЭС уже в морском порту Бердянск», — сказано в сообщении.

В октябре 2019 года Бердянский порт принял судно Josef, которое доставило первую партию оборудования первой очереди Запорожской ВЭС. Всего порт перегрузит 27 комплектов оборудования первой очереди Запорожской ВЭС.

Строительство Запорожской ВЭС осуществляет «EuroCape Украина», дочерняя компания люксембургского производителя электроэнергии из возобновляемых источников LongWing Energy. Мощности станции разместятся на территории Дивненского, Добровского, Дунаевского, Гирсовского, Надеждинского и Мордвиновского сельских советов в Приазовском и Мелитопольском районах Запорожской области. В рамках строительства первой очереди ВЭС мощностью 98 МВт инвестор вложит €150 млн. Проектная мощность ВЭС составляет 500 МВт.

В 2019 году ГП «БМТП» перегрузило 26 комплектов ветрогенераторов второй очереди Приморской ВЭС. В январе текущего года госстивидор завершил перегрузку 26 комплектов ветрогенераторов первой очереди Приморской ВЭС.