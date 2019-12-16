Міністерство закордонних справ Україна засудило прояви нетерпимості та словесні напади на адресу футболіста Романа Зозулі під час матчу другого дивізіону Іспанії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті МЗС.

"Ганебні образи з боку т.зв. вболівальників є не лише надуманими та безпідставними, а й співзвучними зі штампами російської пропаганди. Любити свою країну та перейматися її долею – природна риса свідомого громадянина в цивілізованому світі", - йдеться у заяві.

Міністерство закликало офіційну владу Іспанії та керівництво Королівської іспанської футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.

"Висловлюємо щиру підтримку Романові і віримо, що футбол, як універсальна мова для фанатів по всьому світу, залишатиметься важливим інструментом зі зміцнення миру, терпимості та взаєморозуміння, об’єднуючи людей крізь кордони, культури і політичні системи", - зазначили в МЗС.

Нагадаємо, у неділю матч другого дивізіону чемпіонату Іспанії між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" відклали через образи на адресу нападника "Альбасете", українця Романа Зозулі.

Фанати "Райо" наприкінці першого тайму почали викрикувати на адресу українця образи, основною тематикою яких стало гасло "Зозуля - нацист". Через це гравці "Альбасете" відмовилися виходити на другий тайм.

Зозуля значився у складі "Райо" на правах оренди ще в 2017 році, але ультрас клубу "Буканерос" (традиційно підтримують ліві погляди) не прийняли новачка, звинувачуючи його у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. У підсумку Зозуля отримав дозвіл від ФІФА і достроково покинув команду, не зігравши за клуб жодного матчу.