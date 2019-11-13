Об этом в интервью заявил посол ЕС в России Маркус Едерер. По его словам, Евросоюз по-прежнему осуждает аннексию полуострова, информирует enovosty.com/news.

«Мы критикуем и продолжаем осуждать незаконную аннексию этих территорий. И это не изменится, равно как и санкции, ограничивающие экономические обмены с Крымским полуостровом», – заявил политик.

По его словам, дополнительный пакет санкций в отношении экономики России также неотъемлемо связан с реализацией Минских соглашений. Их неукоснительное выполнение и сотрудничество с Европой могут привести к снятию этой части санкций, подчеркнул Едерер.

«Ограничительные меры в отношении отдельных секторов экономики России связаны с полной имплементацией Минских соглашений. Больше действий в этом направлении, в конце концов, и приведут к снятию санкций», – отметил посол ЕС.



