Правительство России утвердило увеличение финансирования на 1,977 млрд рублей мероприятий федеральной целевой программы развития оккупированных Крыма и Севастополя.

Об этом сообщил Крым Информ со ссылкой на текст постановления правительства.

«Объем финансирования составляет 961 млрд 200,47 млн рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе средства федерального бюджета - 906 млрд 741,56 млн рублей, средства бюджетов субъектов Российской Федерации (республики Крым и Севастополя) - 23 млрд 361,44 млн рублей, средства внебюджетных источников - 31 млрд 124,47 млн рублей», - сказано в тексте постановления.