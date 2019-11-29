Правительство РФ добавило почти 2 млрд рублей на ФЦП оккупированного Крыма
|14:45 16.12.2019
|Крым
Правительство России утвердило увеличение финансирования на 1,977 млрд рублей мероприятий федеральной целевой программы развития оккупированных Крыма и Севастополя.
Об этом сообщил Крым Информ со ссылкой на текст постановления правительства.
«Объем финансирования составляет 961 млрд 200,47 млн рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе средства федерального бюджета - 906 млрд 741,56 млн рублей, средства бюджетов субъектов Российской Федерации (республики Крым и Севастополя) - 23 млрд 361,44 млн рублей, средства внебюджетных источников - 31 млрд 124,47 млн рублей», - сказано в тексте постановления.
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