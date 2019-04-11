Болгарія придбає два підводні човни у Норвегії
|13:21 16.12.2019
|Болгария
Болгарія має намір відновити підводну складову своїх ВМС, після її ліквідації у 2011 році, для цього придбає два дизель-електричні підводні човни списані ВМС Норвегії.
Про це повідомляє Naval Pages, передає Український мілітарний портал.
Наміри щодо цього озвучив прем’єр Болгарії Бойко Борисов у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 12 грудня 2019 року.
“Норвегія зараз списує старі підводні човни. Болгарія зацікавлена в їх придбанні для посилення військово-морських сил. У нас лише один підводний човен, і той у музеї. Якщо ми хочемо розвивати наші збройні сили, ми повинні розвивати не лише ВПС, але й підводний флот
Останній підводний човен ВМС Болгарії був списаний у 2011 році – 1 листопада 2011-го на головній базі ВМС у Варні відбулася церемонія спуску військово-морського прапору.
Інформація щодо етапу переговорів, а також термінів постачання і вартості угоди не розголошується.
Наразі з чорноморських країн НАТО підводні човни є лише у Туреччини.
Раніше у Болгарії анонсували придбання у Нідерландів двох мінних тральщики за 2,4 млн євро.
Вартість угоди складає 1,996 млн євро без податку на додану вартість.
Остаточна ж ціна – 2,3952 млн євро.
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