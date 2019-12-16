НАТО фіксує незвичайну активність субмарин РФ: одразу 10 навколо Норвегії

12:21 16.12.2019   Россия

НАТО фіксує найбільшу російську діяльність підводних човнів з кінця холодної війни. Одразу десять російських підводних човнів виявили в жовтні навколо Норвегії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RND.

У Північній Атлантиці в середині жовтня цього року цілий рій сучасних російських підводних човнів спочатку відкрито продемонстрував силу, просунувшись на захід через територію між Гренландією, Ісландією та Великою Британією - у так званий GIUK-прохід, - а потім пішов на велику глибину.

Цей випадок не є поодиноким. НАТО спостерігав найбільшу активність російських підводних човнів з кінця холодної війни цього року. З цієї причини модернізація морських можливостей зараз є предметом гострих дискусій у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі.

"Росія постійно збільшує свої операції під водою", - заявила речниця НАТО Оана Лунгеску. Найбільше це стосується Північної Атлантики та Норвезького моря. НАТО на це відреагує, серед іншого, посиленням патрулювання. Крім того, вони вкладуть гроші в сучасні протисубмаринні повітряні засоби.

Прессекретар підкреслила, що Північна Атлантика залишається "життєво важливою для безпеки Європи" щодо маршрутів військового постачання, шляхів цивільної торгівлі та каналів зв'язку.

Західні планувальники особливо стурбовані зв’язком між підводними човнами та ракетами, які вони можуть запустити. За останні роки Путін впровадив технологічні вдосконалення в обох сферах: підводні човни стали набагато тихішими, а ракети Росії також швидшими, ніж раніше. Очікується, що російські субмарини отримають надзвукові ракети протягом 2020 року - поки невідомо, чи можуть сучасні західні системи перехоплення взагалі їх зупинити.

Якщо човни, озброєні таким чином, наближатимуться до узбережжя на заході ЄС або на східному узбережжі США, раптом може виникнути нова стратегічна ситуація, йдеться у матеріалі.



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