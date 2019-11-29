Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що жодних гарантій того, що Росія не буде маніпулювати списками осіб, які підлягають обміну, не існує.

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН, відповідаючи на питання щодо того, чи існує гарантія, що російська сторона не буде маніпулювати списками осіб, яких треба звільнити в рамках обміну утримуваними особами.

«Гарантій ніяких не існує. Безумовно, якби вони існували, напевне, ці люди давно би вже не сиділи, ми б їх давно вже забрали. Складне питання - узгодження цих переліків, тому що є, і я не один раз говорив, декілька груп людей, яких ми обміняємо», - сказав Пристайко.

Він зазначив, що новий обмін утримуваними особами, який треба здійснити до кінця поточного року, буде трошки складнішим у порівнянні з обміном, який відбувся 7 вересня за формулою «35 на 35».

«Якщо перший обмін, який відбувся гладко, це були просто ті, хто знаходився у російських в’язницях, і їх обміняли на тих, хто знаходився на українській території, то тут трошки складніше. Зараз ми говоримо про тих, хто знаходиться на території Криму, та території Росії та за межами лінії дотику (на окупованій частині Донецької і Луганської областей, - УНІАН). Вони умовно поділені на три категорії, але для нас це велика частина всіх погоджених прізвищ», - заявив Пристайко.

Крім того, він сказав, що є ще українці, які не входять у перші три категорії, і зокрема йдеться про тих, хто вважається зниклим безвісти. Міністр уточнив, що українська сторона розраховує, що представники Червоного Хреста до кінця року зможуть потрапити на окуповану територію Донбасу, в тому числі для того, аби спробувати з'ясувати долю осіб, що зникли безвісти.



