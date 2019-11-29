Новий обмін в’язнями буде "трошки складнішим" за попередній – Пристайко

12:41 16.12.2019   Крым

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що жодних гарантій того, що Росія не буде маніпулювати списками осіб, які підлягають обміну, не існує.

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН, відповідаючи на питання щодо того, чи існує гарантія, що російська сторона не буде маніпулювати списками осіб, яких треба звільнити в рамках обміну утримуваними особами.

«Гарантій ніяких не існує. Безумовно, якби вони існували, напевне, ці люди давно би вже не сиділи, ми б їх давно вже забрали. Складне питання - узгодження цих переліків, тому що є, і я не один раз говорив, декілька груп людей, яких ми обміняємо», - сказав Пристайко.

Він зазначив, що новий обмін утримуваними особами, який треба здійснити до кінця поточного року, буде трошки складнішим у порівнянні з обміном, який відбувся 7 вересня за формулою «35 на 35».

«Якщо перший обмін, який відбувся гладко, це були просто ті, хто знаходився у російських в’язницях, і їх обміняли на тих, хто знаходився на українській території, то тут трошки складніше. Зараз ми говоримо про тих, хто знаходиться на території Криму, та території Росії та за межами лінії дотику (на окупованій частині Донецької і Луганської областей, - УНІАН). Вони умовно поділені на три категорії, але для нас це велика частина всіх погоджених прізвищ», - заявив Пристайко.

Крім того, він сказав, що є ще українці, які не входять у перші три категорії, і зокрема йдеться про тих, хто вважається зниклим безвісти. Міністр уточнив, що українська сторона розраховує, що представники Червоного Хреста до кінця року зможуть потрапити на окуповану територію Донбасу, в тому числі для того, аби спробувати з'ясувати долю осіб, що зникли безвісти.


 



Ще на цю тему:

20:30 16.12.2019
Вакарчук: Ми працюємо над планом деокупації Криму та Донбасу і будемо готові представити його суспільству
20:20 16.12.2019
"Київміськбуд" звернеться до міжнародних судів для захисту інвестицій від дій кримських чиновників і суддів
19:30 16.12.2019
МЗС: Дії РФ у Криму та на Донбасі підпадають під визначення агресії в резолюції ГА ООН
19:01 16.12.2019
У Криму окупанти продовжують блокувати українські радіочастоти
17:21 16.12.2019
"Це не зміниться!" Європа протверезила Росію принциповою позицією щодо Криму
14:45 16.12.2019
Правительство РФ добавило почти 2 млрд рублей на ФЦП оккупированного Крыма
13:01 16.12.2019
МЗС назвало досягнення за 100 днів уряду: звільнення моряків, перемога в судах і безвіз з Еквадором
08:15 16.12.2019
Американські конгресмени хочуть покарати Росію за утиски вірян у Криму та на Донбасі
19:45 13.12.2019
Объем товарооборота между Крымом и Абхазией превысил 400 тыс долларов
13:00 13.12.2019
Естонія підніматиме питання України і Грузії на форумі Радбезу ООН
10:00 13.12.2019
Оккупационные власти Крыма ждут Путина на первом поезде
08:30 13.12.2019
В Севастополе спасатели учились ликвидировать последствия массового ДТП и тушить пожар в больнице
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
12:45 11.12.2019
В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 11.12.2019
ЮВО: Российская военная база в Абхазии получила около 150 единиц новейшего вооружения
13:00 11.12.2019
Российскую частную оружейную компанию исключили из черного списка поставщиков оружия Армении
18:45 09.12.2019
Летчики и зенитчики российской военной базы в Армении отражали авиаудары условного противника
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
13:21 16.12.2019
Болгарія придбає два підводні човни у Норвегії
11:00 13.12.2019
Академія наук Болгарії заперечила існування македонської мови
16:30 12.12.2019
Болгарія хоче розмістити координаційний центр НАТО в Чорному морі
Всі новини країни
Греция Греция
16:21 16.12.2019
В Афінах біля відділення поліції виявили саморобну бомбу
10:45 13.12.2019
США передали Греции новый ударный беспилотник Reaper MQ-9
16:15 11.12.2019
Біля острова Крит стався потужний землетрус
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:45 13.12.2019
Россия начала поставки бензина и дизтоплива в Абхазию по новым правилам
17:00 13.12.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы уничтожили отряды условных террористов в горах Абхазии
15:15 13.12.2019
ЮВО: В горах непризнанной Абхазии артиллеристы российской военной базы выполнили около 1000 огневых задач
17:45 12.12.2019
Засідання парламенту Грузії зупинили через запах нечистот
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 13.12.2019
Україна і Молдова підписали меморандум щодо постачання газу
16:15 13.12.2019
Молдова получит достаточное количество разрешений на въезд на Украину для молдавских перевозчиков
10:45 12.12.2019
ЄБРР виділить Молдові $50 млн на закупівлю газу через Україну
17:45 10.12.2019
Уряд Молдови схвалить Стамбульську конвенцію - прем'єр
Всі новини країни
Россия Россия
18:45 16.12.2019
Влада Чехії депортувала чотири людини, які жили в будинках посольства РФ в Празі
15:21 16.12.2019
ЕС не собираются снимать санкции с России до тех пор, пока не прекратится оккупация Крыма
12:21 16.12.2019
НАТО фіксує незвичайну активність субмарин РФ: одразу 10 навколо Норвегії
10:45 16.12.2019
Военные назвали срок замены всех ракетных комплексов времен СССР
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
20:30 13.12.2019
Парламент Румынии рассматривает вопрос о приобретении дополнительной партии истребителей F-16
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
10:30 16.12.2019
Зв’язки Туреччини з країнами поза НАТО не суперечать інтересам альянсу – міністр оборони
08:45 16.12.2019
У Пентагоні прокоментували слова Ердогана про закриття для США турецьких баз
21:00 13.12.2019
Туреччина викликала посла США через визнання Сенатом геноциду вірмен
14:00 13.12.2019
Сенат США одноголосно визнав геноцид вірмен, розізливши Туреччину
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 16.12.2019
Україні потрібен новий спецпредставник США - Пристайко
21:01 16.12.2019
Суд у Криму залишив під вартою двох фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір»
20:40 16.12.2019
Прикордонники не пропустили в Україну ще одного журналіста російського НТВ
20:30 16.12.2019
Вакарчук: Ми працюємо над планом деокупації Криму та Донбасу і будемо готові представити його суспільству
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд