Содержание железной дороги на Керченском мосту обойдется в 290 млн рублей за полгода
|12:01 16.12.2019
|Крым
Начальная (максимальная) цена контракта по содержанию железнодорожной части Керченского моста – 287,1 млн рублей.
Документы опубликованы на официальном сайте госзакупок, сообщает Крым Информ.
«Обеспечение безопасного и бесперебойного круглогодичного функционирования железнодорожного транспортного перехода через Керченский пролив (ЖДТП), сохранности имущественного комплекса, включая искусственные сооружения, входящие в состав ЖДТП», говорится в техническом задании.
Общая площадь объекта, который подлежит обслуживанию, согласно документации, составляет 19 км и 5 метров. В зону обслуживания входит сам мост, а также железнодорожные подходы: со стороны Таманского полуострова – 475 метров; со стороны Керченского полуострова – 407 метров.
Победитель торгов должен будет принять на себя обязанности по содержанию подмостовой, околомостовой зоны и береговых укреплений железнодорожного транспортного перехода. В частности, производить очистку подвесных водоотводных лотков от грязи и мусора, образующихся в процессе эксплуатации, проводить осмотр пролетного строения на предмет наличия дефектов, влияющих на грузоподъемность и безопасность эксплуатации конструкции, осматривать опорные части сооружений и так далее. Также в число обязанностей, предусмотренных техническим заданием, входит ежегодное водолазное обследование опор.
В извещении о проведении электронного аукциона обозначен период оказания услуг –круглосуточно с момента заключения договора до 1 июля 2020 года. Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается 23 декабря текущего года.
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