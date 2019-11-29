Начальная (максимальная) цена контракта по содержанию железнодорожной части Керченского моста – 287,1 млн рублей.

Документы опубликованы на официальном сайте госзакупок, сообщает Крым Информ.

«Обеспечение безопасного и бесперебойного круглогодичного функционирования железнодорожного транспортного перехода через Керченский пролив (ЖДТП), сохранности имущественного комплекса, включая искусственные сооружения, входящие в состав ЖДТП», говорится в техническом задании.

Общая площадь объекта, который подлежит обслуживанию, согласно документации, составляет 19 км и 5 метров. В зону обслуживания входит сам мост, а также железнодорожные подходы: со стороны Таманского полуострова – 475 метров; со стороны Керченского полуострова – 407 метров.

Победитель торгов должен будет принять на себя обязанности по содержанию подмостовой, околомостовой зоны и береговых укреплений железнодорожного транспортного перехода. В частности, производить очистку подвесных водоотводных лотков от грязи и мусора, образующихся в процессе эксплуатации, проводить осмотр пролетного строения на предмет наличия дефектов, влияющих на грузоподъемность и безопасность эксплуатации конструкции, осматривать опорные части сооружений и так далее. Также в число обязанностей, предусмотренных техническим заданием, входит ежегодное водолазное обследование опор.

В извещении о проведении электронного аукциона обозначен период оказания услуг –круглосуточно с момента заключения договора до 1 июля 2020 года. Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается 23 декабря текущего года.