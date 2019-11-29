Корабль оккупантов "Вышний Волочек" "проследит" за американским эсминцем в Черном море
|11:01 16.12.2019
|Крым
В акваторию Черного моря вошел американский эсминец "Росс", его взял на сопровождение малый ракетный корабль Черноморского флота РФ "Вышний Волочек".
Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Национального центра управления обороной России, передает FlotProm.
Американский эсминец класса "Арли Бёрк", вооруженный крылатыми ракетами "Томагавк", вошел в юго-западную часть акватории Черного моря накануне, 15 декабря.
Корабли ВМС США регулярно заходят в Черное море. Последний раз это произошло в октябре: тогда в акватории находился американский эсминец "Портер".
В ВМС США назвали заход корабля "плановой операцией", которая должна показать приверженность Вашингтона свободе судоходства союзникам по НАТО и партнерам в Черном море. Представители флота отметили, что октябрьский заход стал седьмым за 2019 год.
Напомним, что конвенция Монтрё ограничивает время нахождения кораблей нечерноморских стран в Черном море 21 сутками.
"Вышний Волочек" – шестой корабль модернизированной серии проекта 21631 (шифр "Буян-М") с универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК".
Его заложили на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького 29 августа 2013 года, а на воду спустили 22 августа 2016 года.
В состав ВМФ РФ корабль зачислили 1 июня 2018 года.
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