В акваторию Черного моря вошел американский эсминец "Росс", его взял на сопровождение малый ракетный корабль Черноморского флота РФ "Вышний Волочек".

Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Национального центра управления обороной России, передает FlotProm.

Американский эсминец класса "Арли Бёрк", вооруженный крылатыми ракетами "Томагавк", вошел в юго-западную часть акватории Черного моря накануне, 15 декабря.



Корабли ВМС США регулярно заходят в Черное море. Последний раз это произошло в октябре: тогда в акватории находился американский эсминец "Портер".

В ВМС США назвали заход корабля "плановой операцией", которая должна показать приверженность Вашингтона свободе судоходства союзникам по НАТО и партнерам в Черном море. Представители флота отметили, что октябрьский заход стал седьмым за 2019 год.



Напомним, что конвенция Монтрё ограничивает время нахождения кораблей нечерноморских стран в Черном море 21 сутками.



"Вышний Волочек" – шестой корабль модернизированной серии проекта 21631 (шифр "Буян-М") с универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК".

Его заложили на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького 29 августа 2013 года, а на воду спустили 22 августа 2016 года.

В состав ВМФ РФ корабль зачислили 1 июня 2018 года.