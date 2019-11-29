Корабль оккупантов "Вышний Волочек" "проследит" за американским эсминцем в Черном море

11:01 16.12.2019   Крым

В акваторию Черного моря вошел американский эсминец "Росс", его взял на сопровождение малый ракетный корабль Черноморского флота РФ "Вышний Волочек".

Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Национального центра управления обороной России, передает FlotProm.

Американский эсминец класса "Арли Бёрк", вооруженный крылатыми ракетами "Томагавк", вошел в юго-западную часть акватории Черного моря накануне, 15 декабря.

Корабли ВМС США регулярно заходят в Черное море. Последний раз это произошло в октябре: тогда в акватории находился американский эсминец "Портер".

В ВМС США назвали заход корабля "плановой операцией", которая должна показать приверженность Вашингтона свободе судоходства союзникам по НАТО и партнерам в Черном море. Представители флота отметили, что октябрьский заход стал седьмым за 2019 год.

Напомним, что конвенция Монтрё ограничивает время нахождения кораблей нечерноморских стран в Черном море 21 сутками.

"Вышний Волочек" – шестой корабль модернизированной серии проекта 21631 (шифр "Буян-М") с универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК".

Его заложили на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького 29 августа 2013 года, а на воду спустили 22 августа 2016 года.

В состав ВМФ РФ корабль зачислили 1 июня 2018 года.



Ще на цю тему:

18:30 16.12.2019
Адмирал оккупационного флота опровергает вброс российских СМИ про «героический экипаж» затонувшего плавдока в Севастополе
18:01 16.12.2019
В учебном бою оккупантов сразились «Бастион», МРК «Вышний Волочек» и самолеты СУ
16:01 16.12.2019
До Чорноморського флоту Росії надійшов перший Ка-31Р
10:01 16.12.2019
В небе Крыма оккупанты "стреляли друг в друга"
08:30 16.12.2019
В окупованому Криму затонув списаний підводний човен — ЗМІ
17:30 13.12.2019
В Севастополе освятили Андреевские флаги кораблей и судов обеспечения Черноморского флота
08:45 13.12.2019
ЮВО: В Крыму прошли учения с применением беспилотников
18:15 12.12.2019
Корабли оккупантов возвращаются из Средиземноморья
17:30 12.12.2019
Статистика оккупантов: в 2019 году проведено 100 учений
14:15 12.12.2019
Москва наращивает мощности ЧФ РФ: на флот переданы вертолеты Ка-31Р
14:01 12.12.2019
Росія готується до захоплення півдня України – експредставник президента у Криму
13:01 12.12.2019
Оккупанты проводят учения артиллеристов и расчетов БПЛА
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
12:45 11.12.2019
В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 11.12.2019
ЮВО: Российская военная база в Абхазии получила около 150 единиц новейшего вооружения
13:00 11.12.2019
Российскую частную оружейную компанию исключили из черного списка поставщиков оружия Армении
18:45 09.12.2019
Летчики и зенитчики российской военной базы в Армении отражали авиаудары условного противника
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
13:21 16.12.2019
Болгарія придбає два підводні човни у Норвегії
11:00 13.12.2019
Академія наук Болгарії заперечила існування македонської мови
16:30 12.12.2019
Болгарія хоче розмістити координаційний центр НАТО в Чорному морі
Всі новини країни
Греция Греция
16:21 16.12.2019
В Афінах біля відділення поліції виявили саморобну бомбу
10:45 13.12.2019
США передали Греции новый ударный беспилотник Reaper MQ-9
16:15 11.12.2019
Біля острова Крит стався потужний землетрус
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:45 13.12.2019
Россия начала поставки бензина и дизтоплива в Абхазию по новым правилам
17:00 13.12.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы уничтожили отряды условных террористов в горах Абхазии
15:15 13.12.2019
ЮВО: В горах непризнанной Абхазии артиллеристы российской военной базы выполнили около 1000 огневых задач
17:45 12.12.2019
Засідання парламенту Грузії зупинили через запах нечистот
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 13.12.2019
Україна і Молдова підписали меморандум щодо постачання газу
16:15 13.12.2019
Молдова получит достаточное количество разрешений на въезд на Украину для молдавских перевозчиков
10:45 12.12.2019
ЄБРР виділить Молдові $50 млн на закупівлю газу через Україну
17:45 10.12.2019
Уряд Молдови схвалить Стамбульську конвенцію - прем'єр
Всі новини країни
Россия Россия
18:45 16.12.2019
Влада Чехії депортувала чотири людини, які жили в будинках посольства РФ в Празі
15:21 16.12.2019
ЕС не собираются снимать санкции с России до тех пор, пока не прекратится оккупация Крыма
12:21 16.12.2019
НАТО фіксує незвичайну активність субмарин РФ: одразу 10 навколо Норвегії
10:45 16.12.2019
Военные назвали срок замены всех ракетных комплексов времен СССР
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
20:30 13.12.2019
Парламент Румынии рассматривает вопрос о приобретении дополнительной партии истребителей F-16
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
10:30 16.12.2019
Зв’язки Туреччини з країнами поза НАТО не суперечать інтересам альянсу – міністр оборони
08:45 16.12.2019
У Пентагоні прокоментували слова Ердогана про закриття для США турецьких баз
21:00 13.12.2019
Туреччина викликала посла США через визнання Сенатом геноциду вірмен
14:00 13.12.2019
Сенат США одноголосно визнав геноцид вірмен, розізливши Туреччину
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 16.12.2019
Україні потрібен новий спецпредставник США - Пристайко
21:01 16.12.2019
Суд у Криму залишив під вартою двох фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір»
20:40 16.12.2019
Прикордонники не пропустили в Україну ще одного журналіста російського НТВ
20:30 16.12.2019
Вакарчук: Ми працюємо над планом деокупації Криму та Донбасу і будемо готові представити його суспільству
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд