Лоукостер Ernest приостанавливает рейсы в один из аэропортов Украины

11:30 16.12.2019   Украина

Авиакомпания Ernest Airlines приостановит полеты по маршрутам Киев-Генуя, Харьков-Рим и Харьков-Милан на зимний сезон 2019/2020. Поскольку из Харькова лоукостер летал только в упомянутые два города Италии, то в этот украинский аэропорт перевозчик временно летать не будет.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на avianews.

Причиной данного решения в авиакомпании назвали "общее снижение пассажиропотока в этот период".

Последний в этом году рейс Киев-Генуя состоялся 6 декабря. В системе бронирования билетов продажи открыты на полеты уже с 1 апреля 2020 года - по средам и субботам.

Последние рейсы Харьков-Рим в этом зимнем сезоне состоятся 28 декабря 2019 года и 4 января 2020 года, а рейсы Харьков-Милан - 29 декабря 2019 года, 5 и 12 января 2020 года. На данный момент продажи на другие даты, включая летнее расписание 2020 года, недоступны.

"Все пассажиры, которых коснулись эти изменения, были соответственно проинформированы по е-mail и SMS. Запросы на возврат стоимости билета и/или переоформление билета на другие рейсы обрабатываются", - говорится в письме лоукостера, адресованном украинским турагентствам.

Там также сообщается, что пассажиры, чьи рейсы были отменены, могут выбрать бесплатное изменение билета на альтернативные рейсы Ernest Airlines до 28 марта 2020 года или получить полный возврат стоимости.

С учетом указанных изменений маршрутная сеть авиакомпании до конца зимнего сезона 2019/2020 годов будет включать три города Украины: Киев, Львов и Одессу.

Напомним, в октябре сообщалось, что Ernest Airlines запустит пять новых маршрутов между Украиной и Италией и откроет новую базу в аэропорту Киев. В частности, в 2020 году авиаперевозчик намерен запустить рейсы Киев-Венеция, Киев-Бари, Киев-Триест, Львов-Болонья и Милан-Одесса.



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