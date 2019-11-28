США погодили призначення Єльченка послом України
|11:15 16.12.2019
|Украина
США погодили призначення новим послом України Володимира Єльченка.
Про це розповів глава МЗС України Вадим Пристайко в інтерв'ю УНІАН, передає Цензор.Нет.
"Ми вже отримали агреман. Ми визначилися (з кандидатурою посла. - Ред.) ще два місяці тому. Це наш нинішній представник в ООН Володимир Єльченко", - розповів Пристайко, відповідаючи на питання чи отримали погодження американської сторони на видачу агремана для призначення посла Україна в США.
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