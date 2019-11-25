Командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда» заявил, что к 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%. После этого в группировке уже не останется комплексов, сделанных во времена СССР.



По словам генерала, в этом году удалось завершить перевооружение на комплексы «Ярс» трех ракетных полков и начать перевооружение еще одного полка на комплекс «Авангард», сообщает РБК.



При этом Каракаев отметил, что гарантийный срок эксплуатации современных ракетных комплексов составляет 15 лет. Однако он указал, что с учетом надежности российских ракет такой небольшой срок является экономически неоправданным и вел бы к перерасходу государственных вложений. Поэтому эффективно, по его словам, максимально продлевать сроки эксплуатации ракетных комплексов при условии соблюдений гарантий ядерной и экологической безопасности.



В качестве примера он привел комплекс «Воевода», которому «пока нет равных в мировой практике боевого ракетостроения». Поэтому этот комплекс будет и дальше находиться в боевом составе.



При этом он отметил, что новый комплекс «Сармат» по многим характеристикам значительно превзойдет своего предшественника. «Например, в нем предусмотрена возможность установки, кроме существующих типов боевых блоков, широкого перечня перспективных, в том числе гиперзвуковых блоков нового поколения», - сказал Каракаев.



