Колишній в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов прибув до Латвії для реабілітації.

Про це на своїй сторінці у Facebook 15 грудня повідомило посольство України в Латвії, передає Гордон.

4 грудня українська дипмісія в Латвійській Республіці повідомляла, що уряд країни запросив 11 колишніх українських політв'язнів пройти оздоровчий курс.

Серед запрошених – Володимир Балух, Едем Бекіров, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Артур Панов, Євген Панов, Олег Сенцов, Олексій Сизонович і Роман Сущенко.



10 людей прибули до Латвії 10 грудня, писала пресслужба посольства України.



7 вересня між Україною та РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". Серед українців, які повернулися додому, – політв'язні Сенцов, Балух, Кольченко, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Бекіров, Сизонович, а також захоплені Росією в Керченській протоці 24 моряки.

