В оккупированном Крыму прошло летно-тактическое учение авиационного объединения Южного военного округа (ЮВО).

Об этом сообщает пресс-служба ЮВО, - передает Керчь.ФМ.

По замыслу учения звенья дежурных самолетов Су-27СМ и Су-30М2 были подняты по тревоге и направлены на перехват военных самолётов условного противника нарушивших воздушную границу.

В роли "противника" выступили самолёты из состава другого авиационного подразделения дислоцированного на военных аэродромах аннексированного полуострова..

В учении приняли участие порядка десяти самолётов из состава авиации Южного военного округа оккупантов.