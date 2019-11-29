В небе Крыма оккупанты "стреляли друг в друга"
|10:01 16.12.2019
|Крым
В оккупированном Крыму прошло летно-тактическое учение авиационного объединения Южного военного округа (ЮВО).
Об этом сообщает пресс-служба ЮВО, - передает Керчь.ФМ.
По замыслу учения звенья дежурных самолетов Су-27СМ и Су-30М2 были подняты по тревоге и направлены на перехват военных самолётов условного противника нарушивших воздушную границу.
В роли "противника" выступили самолёты из состава другого авиационного подразделения дислоцированного на военных аэродромах аннексированного полуострова..
В учении приняли участие порядка десяти самолётов из состава авиации Южного военного округа оккупантов.
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