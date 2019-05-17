Зеленський здійснить візит до Азербайджану, де підпише низку документів про співпрацю обох країн
|09:30 16.12.2019
|Украина
Президент України Володимир Зеленський планує в найближчі два дні здійснити офіційний візит до Азербайджану, де має намір підписати низку документів про двосторонню співпрацю обох держав у пріоритетних сферах.
"Президент України Володимир Зеленський 16-17 грудня відвідає з офіційним візитом Азербайджанську Республіку. Передбачається підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співпраці між Україною та Азербайджанською Республікою в пріоритетних сферах", - повідомив Офіс президента, передає Інтерфакс-Україна.
Під час візиту Зеленський зустрінеться з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Алі Асадовим.
Президенти України та Азербайджану візьмуть участь у роботі українсько-азербайджанського бізнес-форуму.
У Баку Зеленський також зустрінеться з представниками української громади Азербайджану.
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