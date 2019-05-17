Президент України Володимир Зеленський планує в найближчі два дні здійснити офіційний візит до Азербайджану, де має намір підписати низку документів про двосторонню співпрацю обох держав у пріоритетних сферах .

"Президент України Володимир Зеленський 16-17 грудня відвідає з офіційним візитом Азербайджанську Республіку. Передбачається підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співпраці між Україною та Азербайджанською Республікою в пріоритетних сферах", - повідомив Офіс президента, передає Інтерфакс-Україна.

Під час візиту Зеленський зустрінеться з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Алі Асадовим.

Президенти України та Азербайджану візьмуть участь у роботі українсько-азербайджанського бізнес-форуму.

У Баку Зеленський також зустрінеться з представниками української громади Азербайджану.