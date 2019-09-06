В Южной бухте оккупированного Севастополя, где затонул плавучий док с подводной лодкой, произошел разлив нефтепродуктов.

"Глава" оккупированного Севастополя сообщил, что плавдок также будет поднят и утилизирован. Никакой опасности для жизни людей и экологии этот инцидент не представляет, передает Интерфакс.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что плавучий док ПД-16 с подводной лодкой Б-380 затонул в Южной бухте Севастополя в ночь на воскресенье. По словам собеседника агентства, подлодка через некоторое время всплыла. Возможной причиной затопления он назвал техническое состояния дока.

Военная прокуратура Черноморского флота РФ начала проверку в связи с происшествием.

Большой плавучий док ПД-16 был заложен в 1938 году на Николаевском судостроительном заводе имени 61-го коммунара. Его назначение - доковый ремонт подводных лодок, эсминцев, тральщиков и судов обеспечения с водоизмещением до 5 тыс. тонн. Плавдок находится в Севастополе с 1945 года.

В доке находилась большая дизель-электрическая подводная лодка Б-380 - ранее "Горьковский комсомолец" проекта 641Б "Сом", спущенный на воду в 1982 году.