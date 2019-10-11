Туреччина замовила в Україні двигун для своєї крилатої ракети

09:15 16.12.2019   Украина

В ході візиту Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофія Милованова у Запоріжжя він відвідав ДП “Івченко-Прогрес” де йому продемонстрували діючи замовлення, серед яких – новий двигун для турецької крилатої ракети.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Мова йде про турбореактивний двигун АІ-35, ескізний проект якого був розроблений підприємством в ініціативному порядку наприкінці 2016 року.

Роботи по створенню двигуна розпочались у середині 2015-го року.

Як розказав Директор ДП «Івченко-Прогрес» – Генеральний конструктор Ігор Кравченко, контракт з Туреччиною вже підписано та вже розпочинаються роботи по виготовленню першого двигуна.

Робоче проектування двигуна АІ-35 розпочалось у січні 2017 року та був випущений комплект креслень повнорозмірного двигуна.

Компанія вже має досвід співпраці з турецькою стороною, так 6 грудня важкий безпілотник Akinci, розробки Baykar та оснащений українськими двигунами АІ-450Т, здійснив перший політ.

Цей двигун окрім як у якості рушія для крилатої ракети також може використовуватися на безпілотних літальних апаратах в якості маршового двигуна.

Технічні характеристики двигуна:

Злітний режим в умовах (H=0, Мп=0, MCA)

Максимальна тяга: 315 кг
Вага двигуна: не більше 51,3 кг.

 



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