Експерти: Веджіє Кашка загинула через надмірне насильство з боку правоохоронців
|08:01 16.12.2019
|Крым
Експерти дійшли висновку, що всесвітньо відомий ветеран кримськотатарського національного руху 83-річна Веджія Кашка, загинула внаслідок надмірного насильства з боку російських правоохоронців, які її заарештовували.
Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Харківської правозахисної групи.
“Незалежні експерти дійшли висновку, що 83-річна Веджія Кашка, всесвітньо відомий ветеран кримськотатарського національного руху, загинула внаслідок надмірного насильства з боку російських правоохоронців, які її заарештували. Намаганню групи швидкої допомоги врятувати життя літньої жінки тоді перешкоджав інший співробітник, який наполягав на тому, щоб спочатку проводилось слідство”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що незважаючи на відсутність підстав для арешту Веджія Кашка, а також надмірну силу, застосовану проти слабкої жінки, що мала поганий стан здоров’я, окупаційна влада постійно відмовлялася порушувати кримінальне розслідування.
Нагадаємо, адвокат Микола Полозов оскаржив відмову від порушення справи за фактом загибелі Веджіє Кашка.
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