Американські конгресмени хочуть покарати Росію за утиски вірян у Криму та на Донбасі

08:15 16.12.2019   Крым

Американські конгресмени США Джо Вілсон та Еммануель Клівер внесли до Конгресу законопроєкт щодо підтримки свободи віросповідання на території України та покарання Москви за релігійні переслідування на окупованій частині території України.

Текст документа оприлюднений на сайті Конгресу, повідомляє Укрінформ.

"Понад п'ять років РФ незаконно утримує в окупації Крим та контролює частину Донбасу збройними формуваннями, якими вона керує. Службовці та найманці Кремля викрадають, ув'язнюють та катують людей в цих регіонах за їх віросповідання. Уряд Росії порушує міжнародне гуманітарне право та міжнародні зобов'язання з поваги та захисту релігійних свобод”, – йдеться у тексті законопроєкту.

Конгресмени підкреслюють, що російські посадовці несуть відповідальність за релігійні переслідування, і законопроєкт має допомогти притягнути їх до відповідальності.

Порушення, які Москва здійснює на окупованій та контрольованій території, переважно спрямовані проти Православної Церкви України, Української Греко-католицької Церкви, протестантів та Свідків Єгови, підкреслюється у документі.

Згідно з законопроєктом, президент Сполучених Штатів буде зобов'язаний брати до уваги порушення прав вірян на окупованих та контрольованих РФ територіях під час ухвалення рішень щодо внесення Росії до переліку країн, дії яких викликають особливу стурбованість в цій сфері.



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