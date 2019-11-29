В окупованому Криму затонув списаний підводний човен — ЗМІ

08:30 16.12.2019   Крым

Інцидент з російським підводним човном Б-380 стався в Південній бухті окупованого Севастополя в ніч на неділю, 15 грудня: з-за технічного стану дока, в якому вона перебувала.

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на інформоване джерело, передає Укрінформ.

"Плавдок ПД-16 затонув у Південній бухті, в ньому знаходився підводний човен Б-380", - сказало джерело.

За його словами, підводний човен вже сплив і знаходиться на плаву. Джерело вважає, що причина затоплення - технічний стан доку (був закладений у 1938 році).

Російські ЗМІ також уточнюють, що нібито затонулі об'єкти на даний момент не належать Чорноморському флоту РФ. Інформації про постраждалих немає.



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