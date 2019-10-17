Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції BlackSeaNews та "Майдану закордонних справ" повідомляє:

15.12.19 близько 15-00 UTC до Чорного моря увійшов ракетний есмінець ВМС США (Arleigh Burke-class guided-missile destroyer) USS Ross (DDG71), про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» та головний редактор BlackSeaNews Андрій КЛИМЕНКО.

Це 29-й візит військового корабля нечорноморських країн НАТО з метою підтримки союзників та партнерів регіоні d 2019. Отже, у порівнянні з 2018 та 2017 роками кількість візитів зросла майже у 1,5 рази, у порівнянні з 2016 - майже вдвічі. Маємо рівень, що майже дорівнює 2014 - року окупації Криму.

Тобто, Морське командування НАТО та 6-й флот США знайшло необхідні корабельні та фінансові ресурси, щоб значно посилити присутність в Чорному морі.