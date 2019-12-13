За январь-ноябрь 2019 года украинские порты обслужили 537,785 тысяч пассажиров - на 64% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Администрации морских портов Украины.

За 12 месяцев 2018 года водным транспортом в Украине воспользовались 515,593 тысяч человека, что в 2,7 раза больше, чем в 2017 году. Основная доля пассажиропотока в 2018 году на водном транспорте пришлась на внутренние перевозки.

Больше всего пассажиров в 2018 году обслужил Одесский порт - 321,647 тысяч человек.