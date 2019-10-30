Фонд держмайна ухвалив рішення про приватизацію Скадовського та Усть-Дунайського портів

21:20 13.12.2019   Украина

Фонд державного майна (ФДМ) України ухвалив рішення про приватизацію майнових комплексів ДП «Скадовський морський торговельний порт» (СМТП) і ДП «Морський торговельний порт (МТП) «Усть-Дунайськ». 

Ці активи фігурують у повному переліку об'єктів, що підлягають приватизації, пише сайт Порти України.

Згідно з переліком, ФДМ ухвалив рішення про приватизацію майнового комплексу ДП «СМТП» наказом №1238, про приватизацію майнового комплексу ДП «МТП «Усть-Дунайськ» - наказом №1240. Обидва накази датовані 3 грудня 2019 року.

Майнові комплекси держстивідорів СМТП і «Усть-Дунайськ» включені до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, указом ФДМ від 20 листопада 2019 року №1140 «Про внесення змін до наказу ФДМУ від 27 грудня 2018 року №1637 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (зі змінами).

За словами в.о. голови ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) Райвіса Вецкаганса, держава до 2025 року має намір вийти зі стивідорної діяльності в морських портах. «Перевалкою в усіх країнах Європи займається приватний бізнес. Ми зараз поступально йдемо до моделі «порт-лендлорд». Держава буде виходити зі стивідорної діяльності та передавати її приватним операторам», - заявляв глава АМПУ на прес-конференції в Одесі в листопаді.

Вецкаганс додав, що Міністерство інфраструктури планує до 2025 року передати в концесію держстивідорні компанії в портах Херсон, «Ольвія», «Південний», Бердянськ, Маріуполь, Ізмаїл та Рені. Порти Скадовськ, Усть-Дунайськ та Білгород-Дністровський будуть приватизовані.



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