Суд арестовал земельный участок на Французском бульваре, 1/5 и запретил проводить там какие-либо строительные работы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, пишет Думская.

Речь идет об участке прибрежной зоны в районе Трассы здоровья под бывшим санаторием «Россия».

«Землю предприятию выделили якобы для возведения яхт-клуба, и по проекту тут планировали построить три корпуса от 3 до 11 этажей площадью более 22 тыс кв.м., в том числе 157 «комнат для отдыха» и 48 паркомест», — отмечают в прокуратуре и обращают внимание на то, что строительство причалов якобы яхт-клуба проектом не предусмотрено.

Ведомство добавляет, что Водный кодекс Украины прямо запрещает строительство любых сооружений, кроме гидротехнических, навигационного назначения, гидрометрических и линейных, в пределах прибрежной защитной полосы.

В связи с этим Одесская местная прокуратура №3 обратилась в Приморский районный суд Одессы с ходатайством об аресте земли и запрете на проведение строительных работ, которое было удовлетворено.

Еще в марте Одесский горсовет передал 68 соток земли в аренду киевской компании «Варда плюс». В свое время фирма одолжила 2 миллиона гривен областной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо Украины». В качестве залога выступали два каменных строения, туалет, навесы, беседка и мощение. «Динамо» деньги не вернула, и «Варда» забрала недвижимость, а затем оформила земельный участок.

В сентябре муниципальный ГАСК разрешил там начать строительные работы, а в ноябре участок оградили забором. Потом недовольные застройкой пляжа люди этот забор сносили, но он мигом был восстановлен в считанные дни.

Также было изменено и целевое назначение земли — с «эксплуатации и обслуживания нежилых строений яхт-клуба и спасательной станции» на «строительство и обслуживание объектов рекреационного назначения».

Застройкой склона, вероятнее всего, планировала заниматься строительная компания «Мегалайн», которая возводит высотку на Гагаринском плато, против строительства которой также выступают местные жители больше года (не везет так не везет, — Ред.). По крайней мере, именно эта компания презентовала проект будущего объекта. Согласно визуализации, на побережье планируется возвести трехэтажное здание с бассейном на крыше, 10-этажный жилой корпус и ряд таунхаус-коттеджей с отдельными выходами на пляж.

По данному факту было открыто уголовное производство. Действия должностных лиц мэрии Одессы и застройщика квалифицировали по ст. 356 (самоуправство), ч. 2 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство), ч. 1 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права), ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Фото: Думская