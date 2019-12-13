Туреччина викликала посла США через визнання Сенатом геноциду вірмен

21:00 13.12.2019   Турция

Міністерство закордонних справ Туреччини викликало посла США Девіда Саттерфілда у зв'язку з ухваленою Сенатом США резолюцією про визнання геноциду вірмен в Османській імперії в 1915 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu.

Повідомляється, що заступник міністра закордонних справ Туреччини Седат Одал повідомив послу про реакцію Анкари на рішення Сенату.

У п’ятницю представник посольства США в Анкарі повідомив, що позиція американської адміністрації не змінилася, і вона відображена в заяві президента Дональда Трампа.

Цього року під час заходів до річниці подій 1915 року Трамп охарактеризував їх як "велику катастрофу".

Нагадаємо, Сенат США 12 грудня одностайно ухвалив історичну резолюцію, яка визнає геноцидом масові вбивства вірмен століття тому.

Туреччина засудила це рішення, яке ухвалили через місяць після офіційного візиту в Білий дім президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який користується особливим зв'язком з президентом Дональдом Трампом, на тлі завдань, що ивідносини між двома союзниками по НАТО.

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