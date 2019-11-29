Трьох фігурантів другоъ сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Ремзі Бекірова, Рустема Шейхалієва і Османа Аріфмеметова помістили в психіатричну лікарню для проведення експертиз.

Як пише ZN,UA, про це передає "Крим.Реалії".

За словами адвоката Едема Семедляєва, їх помістили в різні палати. При цьому в палаті, в якій утримують Аріфмеметова, немає електромережі.

"За умовами утримання, Ремзі (Бекіров – ред.) передав, що у Османа (Арифмеметова – ред.) дуже холодна палата. Він спить взагалі в куртці і шапці. Очевидно, і ходить він там у куртці і шапці. Перебувають вони весь час під наглядом, що їх, звичайно, дуже пригнічує. Тим більше, сусіди, з якими вони утримуються, це ймовірні вбивці, насильники", – повідомив Семедляєв.

За словами адвоката, співробітники лікарні задають кримчанам загальні питання.

"Найчастіше про дитинство, навчання, були травми. Спочатку вони намагалися спілкуватися щодо кримінальної справи, але зараз таких питань не задають. Лікарі вже, мабуть, навчені досвідом, що хлопці одразу такі питання відсікають", – зазначив адвокат.

Ремзі Бекірова, Рустема Шейхалиева і Османа Арифмеметова затримали під час масових обшуків і арештів в окупованому Сімферополі 27 березня. Росія звинувачує їх у "тероризмі" та "екстремізмі" за активну проукраїнську і громадянську позицію.

Обвинуваченими у цій справі проходять 25 активістів, майже усі вони (23 людини) вивезені до російських СІЗО й утримуються у Ростові-на-Дону, Таганрозі та Шахтах. Раім Айвазов утримується в ізоляторі Сімферополя, місцезнаходження Едема Яячікова невідоме – після обшуків й затримань він зник безвісти.

Від початку анексії українського Криму в 2014 році Росія проводить послідовну політику тиску на кримських татар за їхню проукраїнську позицію. Російські силовики регулярно приходять з обшуками до їхніх будинків, кримських татар заарештовують і судять за сфабрикованими обвинуваченнями в нібито "тероризмі" і "екстремізмі".

Генеральна Асамблея ООН у своїх резолюціях неодноразово засуджувала незаконні дії країни-окупанта і закликала її дотримуватися прав людини. 22 грудня 2018 року Генеральна Асамблея ООН прийняла нову резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, Україна".

Вона стала третьою ініційованої Україною і прийнятою Генасамблеєю ООН за останні два роки. При цьому Росія не виконала жодної вимоги попередніх резолюцій, ситуація лише погіршилася. У зв'язку з чим у новій резолюції вперше окремо міститься заклик до Генерального секретаря ООН підготувати спеціальну доповідь про її виконання до наступної сесії ГА ООН.