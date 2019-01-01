Парламент Румынии рассматривает вопрос о приобретении дополнительной партии истребителей F-16

20:30 13.12.2019   Румыния

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Румынии одобрила финансирование предложенной правительством страны закупки пяти дополнительных многоцелевых истребителей F-16 из состава ВВС Португалии.

Как сообщает Romania-insider.com со ссылкой на Economica.net, министр обороны Николай Чуке сообщил, выступая в палате, что программа закупки самолетов ранее была одобрена Высшим советом национальной обороны Румынии CSAT (Supreme Council of National Defence) и включена в число приоритетных программ Министерства обороны, пишет издание Центр анализа мировой торговли оружием

Министр сообщил, что на представленное Португалией предложение по продаже самолетов необходимо ответить до конца 2019 года и призвал парламент в возможно сжатые сроки рассмотреть этот вопрос.

Чуке особо подчеркнул, что данный проект станет основой для передачи Румынии технологий ремонта и модернизации F-16. Предполагается, что румынская компания Aerostar Bacau выполнит ремонт третьего из пяти поставляемых самолетов под контролем специалистов из Португалии. Четвертый и пятый самолеты будут модернизированы румынской компанией самостоятельно с использованием переданных технологий и «ноу-хау». Обслуживание F-16 также будет проводиться в Румынии компанией Aerostar Bacau.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Румынии одобрило законопроект о покупке пяти дополнительных истребителей F-16 и представило его на утверждение парламента в конце ноября 2019 года, поскольку все закупки на сумму более 100 млн. евро должны быть одобрены законодательным органом. Согласно планам, МО Румынии приобретет 5 истребителей F-16 той же конфигурации M5.2R, что и 12 ранее поставленных. В перспективе Бухарест намерен модернизировать все 17 самолетов до стандарта M.6.X.

В настоящее время на вооружении ВВС Румынии имеется 12 истребителей F-16AM/BM MLU Блок.15 «Файтинг Фалкон», приобретенных из состава ВВС Португалии, включая девять одноместных F-16AM и три двухместных F-16BM. Поставка самолетов была произведена с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года. Они вошли в состав 53-й истребительной эскадрильи в Фетешти. Закупка F-16 производится в рамках замены устаревших МиГ-21.

Министерство обороны Португалии 22 августа 2019 года объявило о принятой правительством страны резолюции, разрешающей ВВС страны профинансировать затраты, связанные с продажей пяти дополнительных истребителей F-16 Румынии. Позднее данные расходы будут полностью покрыты за счет нового договора купли-продажи.

Общая стоимость приобретения самолетов для Румынии пока не раскрывается, но ранее румынские СМИ сообщали, что стоимость покупки 5 дополнительных самолетов, их восстановления, обслуживания, а также подготовки личного состава, оценивается в 250 млн евро.



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