Мати політв'язня Сервера Мустафаєва, яка відвідала у ростовській в'язниці свого сина, розповіла, що під час розмови їм відключили зв'язок, оскільки вони почали розмовляти рідною мовою.

Як пише Укрінформ, про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність.

"Під час нашої розмови телефони чомусь перестали працювати. Ми спробували це виправити, посмикали за дроти, але це не допомогло, ми все одно не чули один одного. Я підійшла до дверей і постукала, на стукіт вийшла жінка. Я звернулася до неї: "Телефони перестали працювати. Нічого не чути". На мої слова вона відповіла: "Ви розмовляли рідною мовою, тому ми їх відключили", - розповіла мати політв'язня Венера Мустафаєва.

За її словами, син також висловив обурення у зв'язку з тим, що він не може поговорити з матір'ю рідною мовою.

Також Венера Мустафаєва розповіла, що після етапування до Ростова, Сервер перебував у маленькій камері, в якій за ним 24 години на добу велося відеоспостереження. Потім його перевели до загальної камери на 12 осіб. Однак, за її словами, син не хоче звертати увагу на штучні перепони і навіть гаяти час на розповіді про них.

Вона повідомила, що Сервер підтримав акцію, організовану Кримською солідарністю "Стань їх голосом".

"Він дуже радіє, що стільки людей відгукнулося на цю ініціативу, запрошує інших приєднатися до неї, щоб про всі хлопців розповіли, хто вони насправді. Ця ініціатива є корисною і важливою не тільки для наших хлопців, але і для всього нашого народу. Вона всьому світу показує нашу єдність, а також підтверджує, що в нашому народі немає "терористів" й "екстремістів", - зазначила мама Сервера Мустафаєва.

Як повідомлялося, в жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю - Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір'яєва і Ернеса Аметова. ФСБ інкримінує їм участь в організації "Хізб ут-Тахрір". 21 травня 2018 року в Криму були також затримані координатор Кримської солідарності Сервер Мустафаєв і Едем Смаїлов. Обвинувачення проти них долучили до бахчисарайської "Хізб ут-Тахрір".