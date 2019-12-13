Морской нефтяной терминал в оккупированной Феодосии куплен за 651,2 млн рублей акционерным обществом «Фирма Гунас» из Курска.

Инвесторы намерены вложить в ближайшие два года порядка 1,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма, передает ghall.com.

В декабре 2019 года министр имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма Анна Анюхина сообщала ТАСС, что “власти” рассчитывают получить около 650 млн рублей от продажи нефтяного терминала в Феодосии.

“Совет министров” Крыма 9 июля согласовал госпредприятию «Черноморнефтегаз» продать учреждение «Морской нефтяной терминал» по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов в Феодосии с уставным фондом 769,7 млн рублей.

“Госсовет” Крыма 23 октября внес нефтяной терминал в оккупированной Феодосии в прогнозный план приватизации на 2019 год. Аукцион по продаже акций был назначен на 12 декабря.

«Двенадцатого декабря 2019 года в Республике Крым прошел аукцион по продаже АО «Морской нефтяной терминал» в Феодосии. Организатором аукциона выступило Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым. На торги были выставлены 100% акций предприятия. Победителем торгов стало АО «Фирма Гунас». Акции были выкуплены по цене 651,2 млн рублей, при этом в ближайшие два года необходимо инвестировать в проект реконструкции терминала не менее 1,4 млрд рублей для расширения его мощностей», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что руководителем и одним из акционеров АО «Фирма Гунас» является Валентин Дорош. Он окончил юридический институт МВД РФ, Академию управления МВД РФ и Академию государственной службы, по специальности – юрист-правовед, экономист. После службы в Вооруженных силах и органах внутренних дел УВД Курской области в 2006 году вышел на пенсию в ранге полковника. Работал в различных финансовых организациях г. Курска.

По словам Дороша, акционеры планируют заняться хранением и торговлей нефтепродуктами на экспорт. «Возможности терминала позволяют ему стать одним из крупнейших в России, и после планируемой нами реконструкции довести объем экспортной перевалки с сегодняшних 10 млн тонн до 17 млн тонн в год», – приводятся в сообщении его слова.

АО «Морской нефтяной терминал» специализируется на хранении и перевалке нефти и нефтепродуктов. Общая площадь зданий и сооружений, находящихся в собственности – 367 975,8 квадратных метров. Мощности терминала позволяют хранить 250 тыс. тонн и переваливать до 10 млн тонн нефтепродуктов в год. В ноябре 2018 года “глава” Республики Крым Сергей Аксенов сообщал журналистам, что “власти” республики обратились к правительству РФ с просьбой помочь в поиске крупного нефтетрейдера для прямых поставок топлива в регион. Он отмечал, что наличие такой компании позволит улучшить снабжение полуострова топливом и будет способствовать урегулированию цен.

Потребность оккупированного Крыма в топливе составляет около 40 тыс. тонн ежемесячно.