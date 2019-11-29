Объем товарооборота между Крымом и Абхазией превысил 400 тыс долларов

19:45 13.12.2019   Крым

Объем товарооборота между республиками Крым и Абхазия превысил 400 тыс долларов. 

Как сообщил сегодня, 13 декабря, в ходе встречи с первым вице-премьером Республики Абхазия Дауром Аршба глава Крыма Сергей Аксёнов, непризнанная республика поставляет на аннексированный полуостров стройматериалы и продукты питания, пишет Крыминформ.

«Имеем возможность поставлять строительные материалы из Республики Абхазия. В Крыму нет ни щебня, ни песка необходимого количества и качества, который пригоден для строительства и выполнения ремонтных работ. Мы первые почти 45 тыс тонн уже завезли из Республики Абхазия. Надеемся, что эта динамика будет продолжена, - сказал Аксёнов. - Видим, что товарооборот между нашими предприятиями, крымскими и Республики Абхазия, растет. Продукты питания поставляются регулярно. Более 400 тыс долларов общий оборот составил на эту дату. Ситуация двигается вперед достаточно динамично».

В свою очередь Даур Аршба сообщил, что объем товарооборота планируется увеличивать. «Наши отношения с момента подписания соглашения (о сотрудничестве) приобрели более устойчивый и динамичный характер. Объемы, конечно, пока не те. У нас есть желание наращивать эти объемы», - сказал Аршба.

Соглашение о сотрудничестве между аннексированным Россией Крымом и непризнанной Абхазией подписано в апреле 2016 года. Крым планировал осуществлять поставки бытовой техники и кораблей.



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