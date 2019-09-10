Спецназ Росгвардии в текущем году провел в Крыму более 300 задержаний
|19:30 13.12.2019
|Крым
Сотрудники СОБР и ОМОН Росгвардии в текущем году провели в оккупированном Крыму более 300 задержаний граждан, совершивших различные преступления.
Как сообщил начальник штаба – заместитель начальника главного управления Росгвардии по оккупированным Крыму и Севастополю Вячеслав Харев, еще более 500 человек было задержано по подозрению в совершении преступлений, пишет Крыминформ.
«Сотрудники СОБР и ОМОН Росгвардии за совершение различных преступлений задержали более 300 человек. Более 500 человек были задержаны по подозрению в совершении преступлений. Из незаконного оборота изъято 27 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и взрывчатые вещества, а также поддельные денежные купюры на общую сумму более 28 млн рублей. Специалисты-взрывотехники ОМОН более 1300 раз участвовали в обследовании на наличие взрывоопасных предметов, обезвреживании обнаруженных или изъятых взрывоопасных предметов», - цитирует Харева пресс-служба главка Росгвардии.
Также сотрудники Росгвардии в текущем году привлекались к тушениям лесных пожаров и охране объектов различных форм собственности. «Сотрудниками авиаотряда специального назначения выполнено свыше 500 полетов на вертолетах Ми-8, дважды они участвовали в тушении лесных пожаров. Сотрудники вневедомственной охраны обеспечили охрану более 15 тыс объектов всех форм собственности, подлежащих обязательной охране подразделениями Росгвардии», - добавил Харев.
Кроме того, росгвардейцы проверили 621 образовательное учреждение, находящееся под охранной частных охранных организаций. Также они "обеспечили безопасность" более 250 различных массовых мероприятий.
Ще на цю тему:
Окупанти у Криму використовують казаків у слідчих заходах
В Севастополе силовики проведут антитеррористические учения. Граждан просят сохранять спокойствие
Севастопольский ОМОН «Беркут» отрабатывает боевые навыки в лесу
В Керчи росгвардейцы изрядно "потрепали" крымского блогера / Видео
Владельцу крымского парка львов «Тайган» грозит до 6 лет тюрьмы
ФСБ на выезде из Крыма задержало женщину, находящаяся в розыске за оскробление представителя власти
В оккупированном Крыму «наживаются» даже на реставрации памятников
Отправлен в отставку глава крымского Следкома
В ялтинском отделе полиции теперь есть "камера-люкс" для задержанных
В Ялте решили активизировать борьбу с нелегальными хостелами