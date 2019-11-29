ЮВО: В Ингушетии специалисты РХБ защиты ликвидировали последствия условного химического заражения
|19:15 13.12.2019
|Ингушетия Республика
Тренировку по ликвидации последствий химического заражения провели военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа в Ингушетии.
По замыслу тренировки, в населенном пункте противник применил токсичные химические вещества, пишет пресс-служба Минобороны России.
Для ликвидации последствий личный состав подразделений РХБ защиты выполнил комплекс мероприятий по защите от отравляющих веществ. Была проведена экстренная эвакуация местного населения. С использованием современных разведывательных машин РХМ-6 военнослужащие выполнили идентификацию отравляющих веществ, а специальные подразделения на станциях АРС-14 провели дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию объектов, подвергшихся заражению.
Всего в тренировке приняло участие около 300 военнослужащих, было задействовано 20 единиц специального вооружения и военной техники.
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