ГУ «Госгидрография» в последнее время активно взялось за ремонт своих барж, которые используются, как правило, для проведения обстановочных работ на Днепре.

Недавно вернули в строй «Т-317», до этого восстановили «Т-502» и взяли в работу «Т-702» и «Т-313». На днях в состав флота учреждения снова вошла «Т-151», пишет Судостроение и Судоремонт.

Баржу «Т-151» построили в 1979 году. Ее длина 33.50 м, ширина 7.00 м, осадка – 0.89 м. Судно состояло на балансе ГП «Укрводшлях», в 2017 году его передали «Госгидрографии». Если судить по информации, размещенной на сайте ГУ, «Т-151» не знала ремонта с момента спуска на воду…

Объявленный ProZorro тендер на ремонт этой баржи с ожидаемой стоимостью 2 500 000 грн привлек внимание четырех участников. Победителем конкурса стала частная фирма «Югсудоремонт», предложившая 2 200 000 грн.

В ноябре «Т-151» прошла доковый ремонт в Херсоне, после чего судно получило классификационные документы Регистра судоходства Украины.

Фото: СиС