Россия начала поставки бензина и дизтоплива в Абхазию по новым правилам

18:45 13.12.2019   Абхазия

Россия начинает поставки бензина и дизельного топлива в непризнанную Абхазию по новым правилам в соответствии с вступившим в пятницу, 13 декабря, в силу протоколом, касающимся отмены декларирования поставок нефтепродуктов.

Об этом сообщили ТАСС в правительстве Абхазии, пишет finanz.ru.

Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение с правительством Абхазии о режиме торговли в области поставок нефтепродуктов был подписан в Санкт-Петербурге 7 июня 2019 года, 14 ноября его ратифицировала Госдума России, а 2 декабря ратификацию утвердил президент России Владимир Путин. Документ отменяет временное периодическое таможенное декларирование при поставках нефтепродуктов в Абхазию.

«Ранее крупные поставщики, желавшие ввозить нефтепродукты в Абхазию без уплаты вывозной таможенной пошлины, получали в Минэнерго России квоты, которые они могли в течение года выбирать. Однако кто-то, закрепив за собой 10 тыс. тонн, мог ввезти в республику в три раза меньше, а новому игроку разрешали ввозить с уплатой вывозной таможенной пошлины, что в итоге приводило к удорожанию топлива в самой Абхазии. Согласно новым правилам, вступившим в силу с 13 декабря, Абхазия сможет осваивать весь объем выделенных ей квот на ввоз нефтепродуктов без угрозы повышения цен на топливо и без распределения между конкретными поставщиками», - пояснили в правительстве.

В соответствии с двусторонним соглашением о режиме торговли в области поставок нефтепродуктов, в 2019 году Абхазия могла завезти из России без оплаты вывозных таможенных пошлин 46 тыс. тонн бензина марки Аи-92, 13 тыс. тонн Аи-95, 20 тыс. тонн дизтоплива, 7 тыс. тонн битумного топлива. В случае, если Абхазия не укладывается в квоты, то они повышаются на следующий год по договоренности сторон. О квотах на поставки нефтепродуктов на 2020 год пока не сообщалось.



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