Онкодиспансер в оккупированном Севастополе опять некому строить

18:30 13.12.2019   Севастополь

Компания «Сатурн», которая, как ожидалось, должна была в ближайшее время выйти на строительство онкодиспансера, признана уклонившейся от исполнения контракта, в Федеральную антимонопольную службу направлена информация по включению «Сатурна» в реестр недобросовестных поставщиков. 

Такие сведения размещены на портале госзакупок, пишет ForPost.

В опубликованном протоколе о признании «Сатурна» уклонившимся от заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера» описаны основные факты, ставшие причиной для принятия негативного решения по подрядчику.

11 ноября 2019 года заказчик – в данном случае структуры правительства Севастополя – во исполнение решения Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-136618/19-84-1174,  вступившего в законную силу 25.10.2019 г., направил АО «Сатурн» проект контракта на выполнение строительно-монтажных работ по онкологическому диспансеру.

18 ноября АО «Сатурн» направило протокол разногласий, в котором предлагалось внести изменения в банковские реквизиты АО и дополнения к проекту контракта.

21 ноября заказчик обработал полученный протокол, не согласился со всеми предложениями «Сатурна» – о чем направил соответствующий документ. Уточненный контракт «Сатурн» должен был подписать до наступления 28 ноября.

26 ноября АО «Сатурн» направил просьбу продлить срок подписания контракта до 11 декабря и обязался предоставить в указанный срок обеспечение в виде банковской гарантии. Срок подписания контракта был продлен.

К 11 декабря АО «Сатурн» не предоставило обеспечение контракта – то есть, проще говоря, банковскую гарантию. Соответственно проект контракта и документ об его обеспечении в положенные сроки не был направлен на электронную площадку торгов.

«На основании ч.13 ст.83.2, ч.5 ст.96 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ участник закупки признается уклонившимся от заключения контракта»,  говорится в протоколе и принятом на его основании решении заказчика строительства, ГБУ Дирекция капитального строительства.

Кроме того, в соответствии с ч.2 ст.104 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ в ФАС России были направлены сведения для внесения АО «Сатурн» в реестр недобросовестных поставщиков.

Об участии «Сатурна» в строительстве онкодиспансера в октябре сообщал врио "губернатора" Севастополя Михаил Развожаев – в тот момент ожидался вердикт рассмотрения дела Арбитражным судом Москвы, и оккупационное правительство Севастополя не видело препятствий для участия компании в работах по онкодиспансеру.

Как писал ForPost, строительство нового онкодиспансера в Севастополе должно было начаться в 2017 году, как обещал экс-губернатор Дмитрий Овсянников. Однако работы откладывались и откладывались – то из-за разрыва договорённостей с проектировщиком, то из-за проблем при прохождении госэкспертизы, то из-за нарушений при проведении тендерных процедур.



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