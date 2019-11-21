Створено робочу групу для вивчення дій екоінспекторів у портах України

18:15 13.12.2019   Украина

12 грудня в Одеській обласній держадміністрації відбулася робоча нарада, зібрана з ініціативи тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної екологічної інспекції Єгора Фірсова. 

Про це повідомляє кореспондент сайту «Порти України».

Приводом стала тривала практика взяття проб ізольованого баласту екологами, величезні штрафи і затримки суден, а отже — збереження відомих корупційних схем, які, здавалося, з літа цього року були ліквідовані прямою забороною уряду.

За круглим столом Одеської облдержадміністрації зібралося багато учасників, представників держструктур, бізнесу, пов'язаних із морською галуззю — портовиків, АМПУ, страховиків, агентів, юристів тощо, громадських організацій. Не було жодного виступаючого, хто б не пред'явив претензії начальникам Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу Олександру Ставнійчуку, екологічної інспекції в Одеській області Володимиру Кардашу і в цілому — корупційній системі, представниками якої вони є.

Система, за словами виступаючих, створювалася за часів президентства Віктора Януковича, розцвіла за Петра Порошенка, представників цієї системи сьогодні намагаються протягнути до нового складу владних структур. Те, що система не буде здаватися без бою, підтвердила відмова головних регіональних екологів писати заяви про звільнення за власним бажанням, що наприкінці наради запропонував їм зробити Єгор Фірсов.

І це справедливо. Не можна дозволити тихо йти з посад людям, на яких тримається одна з найбільш корумпованих схем України, діяльність яких в результаті завдала збитків економіці. Й іміджу країни, уточнила директор страхової компанії «Свертілов Марін Консалтинг» Наталія Свертілова: у світовій практиці сьогодні при страхуванні суднозаходів виділяють три найнебезпечніші для судновласників райони — Аденську затоку з боку Сомалі, територіальні води Нігерії і України.

Про збитки для судновласників і морського бізнесу, про порушення відповідних міжнародних морських конвенцій написано чимало. А ось доказ, який дозволяв екологам формально відбиватися від претензій до їхньої роботи у вищих коридорах влади: «Ми приносимо в бюджет мільйони» — виявився міфом.

За словами Олександра Ставнійчука, в 2019 році було оштрафовано 174 судна, екологи перерахували до бюджету 12,5 млн грн. Однак, як з'ясувалося на нараді, держструктури звітують про надходження, але ніхто на державному рівні не веде статистику щодо програних судів, які повертають ці штрафи судновласникам, як незаконно виставлені. Всі позови про неправомірність штрафів суди задовольняють на користь судновласників — про це говорили юристи і портовики, наводячи конкретні факти і цифри. Повернення незаконно нарахованих штрафів із витратами оплачує держава з бюджету. У підсумку виходить мінус.

Річна сума штрафів, отриманих бюджетом, про які рапортував на нараді головний еколог по Криму і Чорному морю, менші за суми позовів, які сьогодні опротестовуються в судах тільки судновласниками пароплавів, які зайшли в 2019 році на причали компанії «ТІС». За словами співвласника «ТІС» Олега Кутателадзе, сума штрафів становить $537 тис.

Говорячи про конкретні порушення, виступаючі не були голослівні. В руках у багатьох були товсті папки з документами, що підтверджують факти порушень. В результаті було прийнято рішення всі документи і факти направити до головного офісу Держекоінспекції та створити мобільну робочу групу, яка не лише узагальнить факти і зробить висновки, а й сформує зрозумілу і прозору процедуру й методику взаємодії представників морської галузі та екологів. Група була сформована прямо на нараді.

Також у найближчих планах головного еколога країни — вивчення в цілому екологічного стану моря і морського узбережжя в районах Одеси, Південного і Миколаєва.



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