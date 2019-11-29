В Севастополе освятили Андреевские флаги кораблей и судов обеспечения Черноморского флота

17:30 13.12.2019   Севастополь

13 декабря в оккупированном Россией Севастополе в День памяти святого апостола Андрея Первозванного в усыпальнице русских адмиралов – Свято-Владимирском соборе – состоялся чин торжественного освящения Андреевских флагов боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота.

В мероприятии приняли участие представители экипажей всех корабельных соединений флота, пишет пресс-служба Минобороны России.

Службу возглавил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий, который отслужил молебен апостолу Андрею Первозванному, освятил Андреевские флаги и передал их командирам кораблей, катеров и капитанам судов.

В молебне по освящению флагов приняли участие более 300 моряков из состава экипажей кораблей и судов флота.

Традиция освящение корабельных флагов на ЧФ была возобновлена в 1997 году после окончательного определения российского статуса флота.

Церемония проходит ежегодно в День памяти святого апостола Андрея Первозванного.



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