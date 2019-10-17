Удар российской авиабомбой ОДАБ-500 попал на видео.

В распоряжении редакции портала Avia.pro оказалось уникальное видео, на котором запечатлён момент нанесения удара российской боевой авиации по позициям джихадистов в Сирии.

На представленных видеокадрах можно увидеть, как после сброса авиабомбы прямо на головы боевиков, последняя буквально сносит всё на своём пути в радиусе нескольких сотен метров, и это совершенно без преувеличения.

На представленных видеокадрах можно увидеть, как после детонации авиационного боеприпаса, взрывная волна мгновенно распространяется в радиусе нескольких сотен метров, буквально снося на своём пути лёгкие объекты. Речь, по некоторым данным, идёт о применении авиабомбы ОДАБ-500, т.н боеприпаса объёмного взрыва. Как можно судить по представленным видеокадрам, шансов выжить у боевиков, оказавшихся в радиусе поражения, абсолютно не было.

Следует уточнить, что ранее уже сообщалось о применении российскими ВКС в Сирии боеприпасов объёмного взрыва, при этом, сами авиабомбы, как правило, были задействованы для ликвидации крупных сил противника или же для уничтожения высокопоставленных фигур в рядах террористов.

Когда именно и в каком районе Сирии были сделаны подобные видеокадры – неизвестно.