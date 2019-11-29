ЮВО: Разведчики российской военной базы уничтожили отряды условных террористов в горах Абхазии
|17:00 13.12.2019
|Абхазия
Разведчики российской военной базы в непризнанной Абхазии в ходе тактико-специального учения уничтожили отряды условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) в горах.
По замыслу учения группы военнослужащих соединения провели разведку местности с применением беспилотной авиации и обнаружили рассредоточенные в горно-лесистом районе скопления противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Мобильные группы разведчиков на новейших бронеавтомобилях «Тигр-М» настигли «боевиков» и поразили их с ходу из автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя», пулеметов «Корд» и «Печенег».
Учебно-боевые задачи трехдневного учения на полигоне Цабал в Абхазии отрабатывались как в дневное, так и в ночное время.
Всего в тактико-специальном учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 60 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ.
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