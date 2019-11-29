Разведчики российской военной базы в непризнанной Абхазии в ходе тактико-специального учения уничтожили отряды условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) в горах.

По замыслу учения группы военнослужащих соединения провели разведку местности с применением беспилотной авиации и обнаружили рассредоточенные в горно-лесистом районе скопления противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Мобильные группы разведчиков на новейших бронеавтомобилях «Тигр-М» настигли «боевиков» и поразили их с ходу из автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя», пулеметов «Корд» и «Печенег».

Учебно-боевые задачи трехдневного учения на полигоне Цабал в Абхазии отрабатывались как в дневное, так и в ночное время.

Всего в тактико-специальном учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 60 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ.