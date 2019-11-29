Подразделения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили командный пункт и тактические ракетные комплексы условного противника на полигоне в Кабардино-Балкарии.

Группа спецназа, оснащенная оптико-электронными приборами наблюдения, десантировалась в тыл условного противника парашютным способом, а затем совершила 30-километровый марш в район ведения разведки, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Разведчики вскрыли местоположение средств огневого поражения, собрали данные по характеру действий и возможным намерениям условного противника, маршрутам движения войсковых колонн.

Спецназовцы вывели из строя узел связи, совершили налет на командный пункт и, захватив важные документы условного противника, вышли в район эвакуации.