Бразильский балетмейстер хочет создать в Крыму мировой центр искусства
|16:30 13.12.2019
|Ялта
Вице-президент Международного союза деятелей хореографии, бразильский балетмейстер Альфредо Боржес предложил создать на ЮБК мировой центр развития классического искусства, и в частности балета.
Об этом он заявил на встрече с главой оккупационной администрации Ялты Иваном Имгрунтом, пишет РИА Новости.
"На сегодняшний день нет какого-то конкретного города, который можно было бы назвать мировым центром классического искусства. Мы подумали о том, что такой центр можно было бы создать в Ялте, поскольку этот город имеет большое культурное наследие", - отметил Альфредо Боржес и добавил, что эту идею поддержали члены Русского географического сообщества и Парламентского клуба.
По его словам, основная идея заключается в том, чтобы центр включил в себя разные направления классического искусства – музыку, живопись, балет и прочее.
Альфредо Боржес также предложил наладить побратимские отношения между Ялтой и одним из городов Бразилии в рамках международной организации БРИКС.
В свою очередь глава оккупационной администрации Ялта Иван Имгурнт озвучил планы по развитию сферы культуры в Ялте, в частности строительству в Ялте Дворца культуры. Имгрунт также поручил подготовить обращение в министерство культуры Крыма и к главе республики с просьбой поддержать реализацию в Ялте этого проекта, а также подготовить предложения по определению места для создания будущего центра развития искусств.
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