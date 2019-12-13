Молдова получит достаточное количество разрешений на въезд на Украину для молдавских перевозчиков
|16:15 13.12.2019
|Молдова
Достичь двустороннего соглашения между Украиной и Молдовой об увеличении количества разрешений для въезда в эту страну молдавских грузоперевозчиков удалось премьер-министрам двух стран.
Встреча Иона Кику с украинским коллегой прошла в Киеве 12 декабря, сообщает esp.md со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики и инфраструктуры.
Стороны обсуждали вопрос о выдаче двусторонних разрешений на перевозку грузов. Ион Кику отметил, что недавно у молдавских перевозчиков закончились разрешения, а спрос на них все еще существует.
По итогам встречи вопрос об авторизациях для грузоперевозчиков был решен положительно. Сообщается, что уже с будущей недели молдавским перевозчикам будет выдано достаточное количество разрешеий.
Представители Украины и Молдовы также обсудили Соглашение о либерализации автомобильного и воздушного транспорта, упрощении таможенных процедур, создание единого контроля на пунктах пересечения государственной границы и другие.
Протесты молдавских дальнобойщиков против ограниченного количества разрешений на въезд в Россию и Украину начались в начале ноября. Тогда бельцкие водители большегрузов перекрыли выезд из города в сторону Кишинева. Как говорят протестующие, выделенные нашей стране «дозволы» закончились ещё в сентябре. Аналогичные протесты прошли и в Кишиневе.
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