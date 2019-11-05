Теплоход, груженый пшеницей, при отходе от причала в порту Азов сел на мель.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Теплоход с пятью тысячами тонн пшеницы в 21:30 в четверг сел на мель в порту Азов. Судовой ход не перекрыт, разлива нефтепродуктов нет. Попытки снятия с мели буксирами оказались безуспешны", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что к настоящему времени, в связи с падением уровня воды, попытки снятия теплохода с мели прекращены. Теплоход шел под флагом островов Кука.