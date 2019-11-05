Теплоход с пшеницей сел на мель в порту Азов Ростовской области
|16:00 13.12.2019
|Азов
Теплоход, груженый пшеницей, при отходе от причала в порту Азов сел на мель.
Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.
"Теплоход с пятью тысячами тонн пшеницы в 21:30 в четверг сел на мель в порту Азов. Судовой ход не перекрыт, разлива нефтепродуктов нет. Попытки снятия с мели буксирами оказались безуспешны", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что к настоящему времени, в связи с падением уровня воды, попытки снятия теплохода с мели прекращены. Теплоход шел под флагом островов Кука.
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