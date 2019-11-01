Пожарные ликвидировали открытое горение на крейсере "Адмирал Кузнецов" / Фото

11:15 13.12.2019   Россия

В пятницу, 13 декабря, к 5:00 по московскому времени ликвидировано открытое горение на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", проходящем ремонт и модернизацию на 35-м СРЗ (филиал Центра судоремонта "Звездочка"). 

Об этом сообщили в экстренных службах Мурманской области, пишет FlotProm.

Напомним, что возгорание произошло в четверг, 12 декабря, при проведении огневых работ в 1-м энергоотсеке крейсера "Адмирал Кузнецов". 

Сообщалось, что площадь пожара выросла до 600 кв. метров. 

"В ходе ликвидации очага задымления один из военнослужащих Северного флота погиб. Поиск офицера из состава службы живучести корабля продолжается", – рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. 

На флоте уточнили, что военный-контрактник погиб при борьбе за живучесть отсека и был обнаружен поисковой группой в одном из помещений, а пропавший офицер "с первых минут возникновения задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия". 

Также в военном ведомстве сообщили, что число пострадавших при пожаре достигло 12 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое. 

Это уже второе крупное ЧП при ремонте авианесущего крейсера: 30 октября 2018 года при выводе "Адмирала Кузнецова" из плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе (принадлежит "Роснефти") сложилась нештатная ситуация, в результате которой док затонул, погиб механик завода. Один из кранов упал на палубу крейсера. Корабль после ЧП отбуксировали на территорию 35-го СРЗ. 

Тогда в Объединенной судостроительной корпорации утверждали, что ЧП с плавучим доком не повлияет на сроки завершения ремонта и модернизации ТАВКР "Адмирал Кузнецов". 

Контракт на ремонт и модернизацию тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", вступившего в строй в 1990 году, подписан в апреле 2018 года. Его выполняет 35-й СРЗ (филиал ЦС "Звездочка"). Стоимость работ составляет 60 млрд рублей. Ожидается, что они завершатся к концу 2020 года и после испытаний продолжительностью семь месяцев корабль вернется в состав ВМФ в 2021 году.

Фото с сайта  FlotProm



Ще на цю тему:

21:10 09.12.2019
Россия модернизирует фрегаты с технологией "стелс"
18:00 09.12.2019
Плавмастерская Балтийского флота пополняет запасы на Кипре
12:00 09.12.2019
Российский военный корабль заблокировали в территориальных водах Панамы
09:45 09.12.2019
МО России судится с судостроительным заводом из-за нарушения сроков сдачи "Каракуртов"
11:30 29.11.2019
Боевые корабли России, Китая и ЮАР начинают первые совместные учения у берегов Африки
09:30 29.11.2019
Первый "Каракурт" с комплексом "Панцирь-М" готовится к испытаниям
16:45 21.11.2019
СМИ: Путин проведет серию совещаний по проблемам ВМФ
11:45 11.11.2019
Плавучая мастерская Балтийского флота начала работу в сирийском Тартусе
17:00 05.11.2019
Российский подводный аппарат "Лошарик" доставили в Северодвинск для ремонта
15:00 05.11.2019
Российский флот находится в критическом состоянии
19:30 01.11.2019
Подлодка "Князь Владимир" протестировала торпедную стрельбу в Белом море
18:45 01.11.2019
Корвет "Гремящий" получит гиперзвуковое оружие / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
12:45 11.12.2019
В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 11.12.2019
ЮВО: Российская военная база в Абхазии получила около 150 единиц новейшего вооружения
13:00 11.12.2019
Российскую частную оружейную компанию исключили из черного списка поставщиков оружия Армении
18:45 09.12.2019
Летчики и зенитчики российской военной базы в Армении отражали авиаудары условного противника
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:00 13.12.2019
Академія наук Болгарії заперечила існування македонської мови
16:30 12.12.2019
Болгарія хоче розмістити координаційний центр НАТО в Чорному морі
10:30 11.12.2019
Прокуратура Болгарии: В день резонансного отравления Гебрева у его офиса были ГРУшники
20:00 09.12.2019
Болгарія прийме газ РФ з "Турецького потоку" на початку 2020 року
Всі новини країни
Греция Греция
10:45 13.12.2019
США передали Греции новый ударный беспилотник Reaper MQ-9
16:15 11.12.2019
Біля острова Крит стався потужний землетрус
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:45 12.12.2019
Засідання парламенту Грузії зупинили через запах нечистот
12:30 12.12.2019
Біля парламенту Грузії затримали 12 протестувальників
17:15 11.12.2019
В Грузии построят завод для производства корабельного топлива
12:15 11.12.2019
Парламент Грузии ратифицировал кредитное соглашение о строительстве дороги к РФ
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:45 12.12.2019
ЄБРР виділить Молдові $50 млн на закупівлю газу через Україну
17:45 10.12.2019
Уряд Молдови схвалить Стамбульську конвенцію - прем'єр
16:45 10.12.2019
Молдова готує підписання контракту з "Газпромом" після узгодження поставок в обхід України
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
Всі новини країни
Россия Россия
13:30 13.12.2019
В ЄС пояснили своє рішення щодо продовження санкцій проти Росії
12:15 13.12.2019
ЮВО: Командный состав авиации округа примет участие в учениях, проведя в воздухе около 250 часов
11:15 13.12.2019
Пожарные ликвидировали открытое горение на крейсере "Адмирал Кузнецов" / Фото
10:15 13.12.2019
Європейська рада вирішила продовжити санкції проти Росії
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
14:00 13.12.2019
Сенат США одноголосно визнав геноцид вірмен, розізливши Туреччину
12:00 13.12.2019
Турция обратилась в ООН за регистрацией меморандума с Ливией по разграничению морской зоны / Карта
09:15 13.12.2019
В Средиземном море стартовали международные военные учения
19:45 12.12.2019
Туреччина збудує канал, що з’єднає Мармурове та Чорне моря
Всі новини країни
Украина Украина
14:15 13.12.2019
Британський суд завершив слухання у справі про $3 мільярди боргу Януковича
13:45 13.12.2019
Триколор не помог: в Крыму отобрали бизнес и жилье у любительницы «русского мира» / Видео
13:15 13.12.2019
Полозов оскаржив відмову від порушення справи за фактом загибелі Веджіє Кашка
13:00 13.12.2019
Естонія підніматиме питання України і Грузії на форумі Радбезу ООН
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд