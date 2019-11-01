В пятницу, 13 декабря, к 5:00 по московскому времени ликвидировано открытое горение на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", проходящем ремонт и модернизацию на 35-м СРЗ (филиал Центра судоремонта "Звездочка").

Об этом сообщили в экстренных службах Мурманской области, пишет FlotProm.

Напомним, что возгорание произошло в четверг, 12 декабря, при проведении огневых работ в 1-м энергоотсеке крейсера "Адмирал Кузнецов".

Сообщалось, что площадь пожара выросла до 600 кв. метров.

"В ходе ликвидации очага задымления один из военнослужащих Северного флота погиб. Поиск офицера из состава службы живучести корабля продолжается", – рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

На флоте уточнили, что военный-контрактник погиб при борьбе за живучесть отсека и был обнаружен поисковой группой в одном из помещений, а пропавший офицер "с первых минут возникновения задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия".

Также в военном ведомстве сообщили, что число пострадавших при пожаре достигло 12 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Это уже второе крупное ЧП при ремонте авианесущего крейсера: 30 октября 2018 года при выводе "Адмирала Кузнецова" из плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе (принадлежит "Роснефти") сложилась нештатная ситуация, в результате которой док затонул, погиб механик завода. Один из кранов упал на палубу крейсера. Корабль после ЧП отбуксировали на территорию 35-го СРЗ.

Тогда в Объединенной судостроительной корпорации утверждали, что ЧП с плавучим доком не повлияет на сроки завершения ремонта и модернизации ТАВКР "Адмирал Кузнецов".

Контракт на ремонт и модернизацию тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", вступившего в строй в 1990 году, подписан в апреле 2018 года. Его выполняет 35-й СРЗ (филиал ЦС "Звездочка"). Стоимость работ составляет 60 млрд рублей. Ожидается, что они завершатся к концу 2020 года и после испытаний продолжительностью семь месяцев корабль вернется в состав ВМФ в 2021 году.

Фото с сайта FlotProm