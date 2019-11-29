ЮВО: В 2019 году разведчики и морские пехотинцы выполнили около 20 тыс прыжков с парашютом
|15:30 13.12.2019
|Россия
С начала текущего года военнослужащие подразделений разведки и морской пехоты Южного военного округа (ЮВО) выполнили около 20 тысяч прыжков с парашютом.
В стартовавшем зимнем периоде обучения запланировано проведение более 10 тысяч прыжков, до конца текущего года запланировано проведение еще свыше двух тысяч, пишет пресс-служба Минобороны России.
В ходе мероприятий воздушно-десантной подготовки в зимнем периоде обучения разведчики и морские пехотинцы совершат десантирование с различных высот от 500 до 600 м, в том числе с оружием.
Десантирование производится на современных парашютных системах Д-10 и «Арбалет-2» из различных типов летательных аппаратов, в частности, из вертолетов Ми-8АМТШ.
Ще на цю тему:
19:15 13.12.2019
ЮВО: В Ингушетии специалисты РХБ защиты ликвидировали последствия условного химического заражения
ЮВО: В Ингушетии специалисты РХБ защиты ликвидировали последствия условного химического заражения
17:00 13.12.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы уничтожили отряды условных террористов в горах Абхазии
ЮВО: Разведчики российской военной базы уничтожили отряды условных террористов в горах Абхазии
16:45 13.12.2019
ЮВО: Спецназовцы на Северном Кавказе уничтожили ракетный комплекс условного противника
ЮВО: Спецназовцы на Северном Кавказе уничтожили ракетный комплекс условного противника
15:15 13.12.2019
ЮВО: В горах непризнанной Абхазии артиллеристы российской военной базы выполнили около 1000 огневых задач
ЮВО: В горах непризнанной Абхазии артиллеристы российской военной базы выполнили около 1000 огневых задач
12:15 13.12.2019
ЮВО: Командный состав авиации округа примет участие в учениях, проведя в воздухе около 250 часов
ЮВО: Командный состав авиации округа примет участие в учениях, проведя в воздухе около 250 часов
08:45 11.12.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии отрабатывают скоростную стрельбу из танков
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии отрабатывают скоростную стрельбу из танков
20:30 09.12.2019
ЮВО: Более 3000 гранатометчиков приступили к стрельбам на семи общевойсковых полигонах
ЮВО: Более 3000 гранатометчиков приступили к стрельбам на семи общевойсковых полигонах