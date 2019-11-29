С начала текущего года военнослужащие подразделений разведки и морской пехоты Южного военного округа (ЮВО) выполнили около 20 тысяч прыжков с парашютом.

В стартовавшем зимнем периоде обучения запланировано проведение более 10 тысяч прыжков, до конца текущего года запланировано проведение еще свыше двух тысяч, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе мероприятий воздушно-десантной подготовки в зимнем периоде обучения разведчики и морские пехотинцы совершат десантирование с различных высот от 500 до 600 м, в том числе с оружием.

Десантирование производится на современных парашютных системах Д-10 и «Арбалет-2» из различных типов летательных аппаратов, в частности, из вертолетов Ми-8АМТШ.